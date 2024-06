Seduta positiva a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche, in attesa dei dati macroeconomici USA, in particolare quello sull'inflazione. A spingere in avanti il listino giapponese contribuisce l’accelerazione dell’indice della tecnologia Nasdaq con la ripresa delle azioni del colosso Nvidia.L'indice nipponicochiude con guadagno dell'1,37%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,27%.Sulla parità(+0,13%); in moderato rialzo(+0,58%).Senza direzione(+0,17%); in discesa(-0,72%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato 0%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 25 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,07%.Il rendimento dell'scambia 1,02%, mentre il rendimento per ilè pari 2,23%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2%; preced. 2,4%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2%; preced. -0,1%).