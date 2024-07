Gruppo Collextion, al via operazione da 2 miliardi di euro per acquisto di crediti verso PA

(Teleborsa) - IlSocietà di Gestione e Recupero dei crediti leader nel subservicing per la gestione di portafogli relativi a crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione (PA), annuncia il lancio di un progetto che prevede una. Laè immediatamente disponibile per la costituzione di un veicolo di cartolarizzazione finalizzato all'acquisto di crediti verso la PA anche per sostenere lo sforzo delle aziende a portare avanti e concludere i lavori in linea con i tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto è stato promosso da"Siamo entusiasti di lanciare un'operazione che rappresenta un passo significativo verso il nostro obiettivo di supportare le PMI e la PA nella gestione efficiente dei crediti – ha dichiarato–. Grazie alla collaborazione con Fidera Vecta, 130 Servicing e lo studio legale Legance, siamo in grado di offrire soluzioni innovative e flessibili per rispondere alle esigenze del mercato. Il progetto rappresenta un'opportunità unica per le PMI che hanno ottenuto appalti nel contesto del PNRR e necessitano di liquidità per portare avanti il proprio business. Allo stesso tempo, ci proponiamo come facilitatori di flussi finanziari per la PA, offrendo un supporto concreto per migliorare l'efficienza delle procedure di pagamento, consentendo alle PA che aderiranno alla piattaforma tempi di pagamento doppi rispetto a quelli previsti dalla normativa senza alcun costo aggiuntivo, contribuendo così alla risoluzione delle problematiche legate alla tempistica di incasso".Il Gruppo Collextion specifica che l'operazione riguarda i crediti in bonis verso la PA, con la possibilità di assistere nella cessione dei crediti anche aziende che siano appena uscite da procedure di ristrutturazione. Inoltre, è previsto l'acquisto di crediti portati da lodi o accordi transattivi, estendendo così la gamma di crediti acquistabili. Il Gruppo Collextion si è avvalso della collaborazione di 130 Servicing nel ruolo di Master Servicer, mentre la controllata Collextion Services ha operato come Subservicer. Per gli aspetti legali, le parti sono state supportate dallo studio Legance, in particolare dall'Avv. Marco Iannò e dal suo team.La piattaforma, che già nel primo semestre 2024 ha intermediato 200 milioni di euro, sarà ulteriormente potenziata. In tale contesto, il Gruppo Collextion offre agli attori interni ed esterni una visione real time a 360 gradi dei crediti in cessione, con un processo che dà chiara evidenza al debitore dei modi e termini di pagamento e che digitalizza e rende più sicuro il processo, allineando gli interessi di tutte le parti attive nella filiera. Il cedente ed il debitore diventano protagonisti dell'intera fase di cessione e gestione del credito dalla nascita fino all'incasso in modo trasparente e controllato. L'operazione si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo Collextion, che mira a consolidare la propria posizione di leadership nel settore della gestione dei crediti offrendo soluzioni innovative e creando valore per tutti gli stakeholder coinvolti.