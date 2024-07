Tokyo positiva vola su nuovi record

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale positivo per la borsa diche chiude su nuovi record toccando il massimo storico di 41.386,8 punti. A fare da assist al listino giapponese ha contribuito la buona performance dei titoli legati ai chip che hanno seguito i titoli statunitensi in rialzo.Gli investitori attendono conferme sulla possibilità che il primo taglio dei tassi sia attuato dalla Fed a settembre. A tal proposito, il mercato guarda alla testimonianza, oggi e domani, del presidente, Jerome Powell al Congresso e ai dati chiave sull'inflazione, in settimana.L'indice giapponesesta mettendo a segno un +2,35%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%.Pressoché invariato(-0,25%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia(+0,2%).Guadagni frazionali per(+0,32%); sulla stessa linea, positivo(+0,79%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,14%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,05%.Il rendimento dell'scambia 1,08%, mentre il rendimento per ilè pari 2,28%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,7%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,3%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,8%; preced. -1,4%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 1%; preced. -2,9%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,8%; preced. -0,9%).