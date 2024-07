Wall Street incerta con problemi informatici, Dow in calo

CrowdStrike

(Teleborsa) -, dopo che un'correlata ai problemi della società di sicurezza informaticaha influenzato le operazioni in settori tra cui aeroporti, compagnie aeree, media e banche.Il CEO di Crowdstrike ha affermato che il problema è stato identificato e che "è stata implementata una soluzione", mentre Microsoft ha detto che la causa alla base dell'interruzione delle applicazioni e dei servizi 365 è stata risolta, ma l'di sicurezza informatica continua a colpire alcuni clienti. Nonostante le cause dei problemi siano state individuate e le soluzioni implementate, i disagi potrebbero continuare, soprattutto nel settore aereo dove aeroporti e compagnie hanno accumulato ritardi e cancellazioni che devono smaltire.Per quanto riguarda le, ieri seraha detto di aver aggiunto più di 8 milioni di abbonati nel secondo trimestre (oltre le previsioni degli analisti di 5 milioni), grazie al giro di vite sulla condivisione delle password e del lancio di titoli popolari come Bridgerton e Baby Reindeer. Tuttavia, la società ha fornito una guidance prudente per il terzo trimestre, spiegando che la sua attività pubblicitaria non diventerà un motore primario di crescita dei ricavi almeno fino al 2026.Tra gli altriha riportato una crescita dei ricavi deludente anche se ha battuto le stime per gli utili del secondo trimestre,ha superato le aspettative sugli utili del secondo trimestre, beneficiando di una domanda costante nei mercati internazionali.Sul fronte politico, NBC ha riferito che. Il tono generale delle conversazioni è stato che qualsiasi piano di uscita - qualora Biden decidesse di fare questo passo, come alcuni dei suoi più stretti alleati credono sempre più che farà - dovrebbe mettere il partito nella posizione migliore per battere l'ex presidente Donald Trump ed essere degno degli oltre cinquant'anni in cui Biden ha servito il Paese, hanno detto persone che hanno familiarità con le discussioni.Prevale laa Wall Street, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,56%, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.542 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,01%); con analoga direzione, senza direzione l'(-0,02%).