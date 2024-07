Piazza Affari chiude debole con gli altri Listini europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si sono appesantite nel pomeriggio, dopo la partenza di Wall Street che ora vede l'S&P-500 salire dello 0,43%.in questo inizio di settimana sono ancora, da cui si attende la conferma di un taglio dei tassi a settembre, mentre sul fronte Corporate sono in primo piano iL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,51%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,95%) si attesta su 75,65 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +136 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,70%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%, senza slancio, che negozia con un +0,08%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,98%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,51%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,54%, chiudendo a 35.839 punti.Variazioni negative per il(-0,98%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,67%).di Milano, troviamo(+1,41%),(+1,09%),(+0,98%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,33%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,86%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,95%),(+1,82%),(+1,79%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,03%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,00%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,94%.Tra i dati01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)07:30: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,2%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 3,4%)09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%).