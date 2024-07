AMCO, utile semestrale sale a 23,2 milioni di euro. AuM in calo secondo piano

(Teleborsa) -, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 23,2 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto ai 22,1 milioni del primo semestre 2023 per minori rettifiche di valore sui crediti e per effetto della riduzione del debito. L'è pari a 121 milioni di euro (rispetto a 160,5 milioni del primo semestre 2023). La dinamica riflette il calo dei ricavi per la riduzione dei volumi on-balance. L'EBITDA margin è al 55,3%ammontano a 218,7 milioni di euro, in riduzione del 10,4% a/a (244,2 milioni nel 1H23) per i minori interessi da clientela originati da crediti on-balance in linea con la Strategia del Piano. Le commissioni da servicing sono in aumento del 20,7% a 23,2 milioni di euro per effetto della gestione del portafoglio off- balance relativo alle ex banche venete e del fondo Cuvèe.Al 30 giugno 2024 gliraggiungono 33,5 miliardi di euro (-7% a/a), in linea con la strategia definita nel Piano Strategico 2024-2028, per la naturale dinamica del portafoglio, in assenza di nuove acquisizioni. Gli AuM sono composti per il 70% da sofferenze (NPL) e per il 30% da inadempienze probabili (UTP). A livello di mix operativo il 70% dei volumi è gestito in-house e il 30% in outsourcing."In questi primi mesi abbiamodi AMCO concentrandoci sulla riorganizzazione del business, il rafforzamento della struttura organizzativa e il potenziamento del sistema dei controlli - spiega l'- La società chiude il primo semestre in utile, confermando la generazione di liquidità e una solida struttura patrimoniale. In linea con il Piano 2024-2028, nei prossimi mesi proseguiremo nella trasformazione del modello operativo, in ottica data-driven e potenziando l'infrastruttura IT. La nuova struttura e le azioni avviate ci permetteranno di ottimizzare i recuperi e produrre valore nel lungo periodo".