EssilorLuxottica annuncia acquisizione Optical Investment Group in Romania

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -annuncia di aver stipulato un, uno dei principali operatori del retail ottico in Romania,da Innova/6, fondo di private equity di Innova Capital Group, e da un gruppo di azionisti individuali di minoranza.L’accordo rappresenta un. L’operazione consentirà a EssilorLuxottica di rafforzare ulteriormente l’apprezzamento dei consumatori per occhiali e soluzioni per la cura della vista di qualità in un paese con 19 milioni di abitanti, sostenendo al tempo stesso gli oltre 1.800 partner e clienti ottici, da sempre pilastro della visione strategica del Gruppo, ai quali continuerà a offrire i suoi prodotti innovativi., fondata nel 2019 con il supporto di Innova Capital,di due note insegne di retail ottico,. Negli anni, Optical Investment Group ha consolidato in modo significativo la propria rete di negozi e sviluppato i propri canali e-commerce, grazie al talento di più di 650 collaboratori e optometristi ed ora gestisce uno dei più importanti network di retail ottico nel paese, con 99 negozi sotto le insegne OPTIblu, Optiplaza e O51."Siamo felici di dare il benvenuto a Optical Investment Group, società di riferimento in Romania nel mercato dell’ottica, con un management esperto e una profonda conoscenza delle dinamiche del settore nel paese", commenta, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, aggiungendo "quest’acquisizione ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza retail nell’area CEE, facendo crescere il mercato locale e supportando l’obiettivo di favorire l’accesso a cure della vista di qualità abeneficio di tutti i nostri stakeholder".ed è soggetta alle abituali condizioni di chiusura e all’approvazione delle autorità regolatorie competenti