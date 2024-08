Tokyo a picco insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che sono state investite dalle vendite. Particolarmente penalizzato il settore tecnologico, a seguito dei numeri contrastanti di alcune big tech USA. Il mercato si è soffermato sui deludenti dati macro USA usciti ieri e sulla svolta restrittiva della Bank of Japan., si muove sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale del 5,52%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per, in calo dello 0,83%.Giù anche il mercato di(-2,35%); con analoga direzione, in netto peggioramento(-3,6%).In ribasso(-0,78%); sulla stessa linea, pessimo il mercato di(-2,08%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,29%. La giornata dell'1 agosto si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,05%.Il rendimento dell'scambia 0,98%, mentre il rendimento per ilè pari 2,13%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:03:45: PMI servizi Caixin (preced. 51,2 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. -0,3%)01:50: Partite correnti (preced. 250 Mld ¥).