Alle Borse europee non riesce il rimbalzo. A Milano corre MPS

(Teleborsa) -. Permane un clima incerto dopo tre sedute consecutive caratterizzate da forti ribassi, innescate dai crescenti timori di una recessione negli Stati Uniti dopo le deludenti letture del mercato del lavoro (con la Fed vista in ritardo sull'allentamento della restrizione monetaria), dal rafforzamento dello yen per l'aumento dei tassi deciso dalla BoJ (con la corsa a chiudere le posizioni di carry trade) e dai realizzi sui big tecnologici (con Warren Buffet che ha dimezzato la propria posizione in).Nella notte, la presidente della Fed di San Francisco ha affermato che il mercato del lavoro si sta ammorbidendo e ha indicato che la banca centrale statunitense dovrebbe iniziare a tagliare i tassi di interesse nei prossimi trimestri, ma non è giunta alla conclusione che il mercato del lavoro ha iniziato a indebolirsi seriamente.Le attese del mercato monetario circa isi sono parzialmente ridimensionate rispetto all'impennata di ieri, puntando ora pera una riduzione di 25pb da parte della BCE e a una riduzione di 25pb, oppure 50pb con una probabilità dell'85%, da parte della Fed.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,38%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.412 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 72,96 dollari per barile, in calo dello 0,03%.Invariato lo, che si posiziona a +152 punti base, con ilche si attesta al 3,66%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,23%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,48%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,49%, scambiando a 33.219 punti.In frazionale calo il(-0,3%); sulla parità il(-0,18%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,86%, dopo la semestrale positiva, la revisione al rialzo dell'oulook e il nuovo piano ),(+2,64%),(+1,50%) e(+1,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,39%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,80%),(+3,08%),(+2,15%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,45%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,84%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,13%.scende dell'1,69%.