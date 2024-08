OPA Saras, offerente supera la soglia del 50% del capitale

Saras

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa sulle azioni ordinarie di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, l'offerente ha comunicato di aver superato - tenuto conto delle 19.549.922 azioni (pari al 2,056% del capitale sociale) portate in adesione all'offerta e delle 466.133.360 delle azioni Saras già detenute (pari al 49,015 % del capitale sociale) la soglia del 50% del capitale sociale, venendo così a detenere complessivamente 485.683.282 azioni di Saras, pari ale quindi il(ossia, la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee). Il periodo di adesione all'offerta si concluderà il 9 agosto 2024.L'offerta è finalizzata ad acquisire l'intero capitale sociale e, in ogni caso, a. Qualora i presupposti del delisting non venissero raggiunti a esito dell'offerta, l'offerente si riserva la facoltà di conseguire il delisting mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell'emittente nell'offerente.