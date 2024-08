Giù le Borse europee dietro Wall Street e Tokyo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, dopo i ribassi registrati a Wall Street, la vigilia e, a Tokyo, stamane. Sui mercati regna ladopo il sell-off di lunedì e le successive sedute altalenanti, sui timori di unadell'economia americana. A tal proposito sarà seguito con attenzione il dato odierno sui sussidi alla disoccupazione negli USA, per capire l'andamento del mercato del lavoro in attesa del nuovo dato sulla disoccupazione di settembre.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,094. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,59%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,15%.Sale lo, attestandosi a +147 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,68%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,84%, preda dei venditori, con un decremento dell'1,11%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%. Giù Piazza Affari, con ilche accusa un ribasso dell'1,56%; sulla stessa linea, ilcrolla dell'1,52%, scendendo fino a 33.429 punti.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,94%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,87%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,78%.di Milano,(+1,28%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -10,11%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,38%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,96%.Tra ledi maggior peso:01:50: Partite correnti (atteso 1.790 Mld ¥; preced. 2.850 Mld ¥)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 241K unità; preced. 249K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,4%; preced. 0,2%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,9%; preced. -0,8%).