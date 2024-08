Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 39.440 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.336 punti. In frazionale progresso il(+0,41%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,41%).Il dato sul mercato del lavoro, rilasciato la vigilia ha mostrato minori richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti alleviando i timori di una brusca frenata dell'economia americana. Gli operatori guardano ora con attenzione alle statistiche in arrivo la prossima settimana, su inflazione, produzione e vendite al dettaglio.Sul fronte della politica monetaria, il presidente della Fed Bank of Kansas City, Jeffrey Schmid ha dichiarato di non essere pronto a sostenere un taglio dei tassi di interesse con un'inflazione ancora superiore al target della banca centrale.Nell'S&P 500, buona la performance del compartodel Dow Jones,(+1,50%),(+1,20%),(+1,09%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,14%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,31%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,14%.Tentenna, che cede l'1,03%.Tra idel Nasdaq 100,(+10,32%),(+4,15%),(+2,88%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,14%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,70%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,82%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,73 Mln barili).