Mercato americano positivo dopo dati economici incoraggianti

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che rimane sui dati macroeconomici per capire quale decisione prenderà la Federal Reserve il mese prossimo.Prima della campanella, è emerso che lesono scese a luglio al livello più basso dopo la pandemia, poiché i costruttori si trovano a dover fare i conti con la debole domanda che mantiene alti i livelli di inventario. Mezz'ora dopo l'apertura del mercato, l'Università del Michigan ha comunicato che il, mentre le aspettative di inflazione sono rimaste invariate per l'anno successivo e oltre.Ieri la(-0,6% m/m) e le(+1% m/m) per il mese di luglio hanno confermato il quadro di "atterraggio morbido". Il giorno prima i, sempre a luglio, sono stati sostanzialmente in linea con le aspettative: la misura headline ha registrato una variazione di +0,2% m/m (come da previsioni e contro -0,1% precedente) e di +2,9% a/a (contro +3% previsto e precedente).Dopo il debole rapporto sulle buste paga non agricole di luglio all'inizio del mese, molti investitori avevano suggerito la necessità di un taglio da 50 punti base nella prossima riunione della Fed, ma l'orientamento sembra ora essere per una riduzione più contenuta di 25 punti base. L'attenzione è già rivolta all'intervento del presidente della Fedal simposio annuale della banca centrale a Jackson Hole.Tra gliha annunciato che riceverà 1,6 miliardi di dollari in finanziamenti nell'ambito del Chips Act;hanno detto che il vaccino combinato Covid-influenzale ha mancato uno dei suoi obiettivi in ??una sperimentazione di fase tre; il maggiore azionista e co-CEO ha annunciato un'offerta per il delisting diGuardando aidi Wall Street, ilsta mettendo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.554 punti. Leggermente positivo il(+0,22%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,29%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+0,52%) e(+0,46%).Tra i(+2,39%),(+1,27%),(+1,13%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,84%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+4,11%),(+3,21%),(+2,71%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,31%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,48%.