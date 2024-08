ICOP, esercitata parzialmente l'opzione greenshoe

ICOP

(Teleborsa) -, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, ha comunicato che, in qualità di soggetto incaricato a svolgere l'attività di stabilizzazione, haper 482.500 azioni ordinarie rispetto alle massime 500.000 azioni oggetto dell'opzione greenshoe (in aumento di capitale).Ilè stato pari a 5,92 euro per azione ordinaria - corrispondente al prezzo di offerta stabilito nell'ambito del collocamento - per un controvalore complessivo pari a 2.856.400 euro.A seguito dell'esercizio parziale dell'opzione greenshoe, l'offerta ha riguardato complessivamente 5.050.250 azioni ordinarie di ICOP per unpari a 29.897.480 euro e ilrisulta pari al 18,28%.