Stabile la Borsa di New York in attesa di Powell. Crolla Boeing

(Teleborsa) -, dopo che ieri l'S&P-500 ha registrato la striscia di rialzi più lunga da novembre, avvicinandosi ai massimi storici. Gli investitori attendono le, come i verbali della Fed (mercoledì) e il discorso del presidente della Fed Jerome Powell e Jackson Hole (venerdì) per avere indicazioni sul percorso di allentamento monetario che dovrebbe partire a settembre.Gli operatori attualmente vedono unadel 74% che la Fed tagli i tassi di interesse di, rispetto a una divisione quasi equa tra un taglio di 50 e 25 bps visto una settimana fa, secondo il CME FedWatch Tool.Intanto, la banca centrale svedese () ha ridotto i tassi di interesse di un quarto di punto al 3,5%, centrando le attese, e ha segnalato altri due-tre tagli entro la fine dell'anno. Sempre stamattina, la banca centrale cinese ha deciso di non intervenire sul tasso LPR (Loan Prime Rate).Oggi l'agenda macroeconomica è priva di indicazioni. Ieri ildi luglio ha mostrato un calo più marcato del previsto (-0,6% contro -0,3%), suggerendo un rallentamento economico temporaneo negli Stati Uniti.Tra i singoli titoli,su, dopo che l'Unione europea ha detto che prevede di introdurre un'ulteriore tariffa del 9% sulle Tesla importate dalla Cina.Tra leuscite prima della campanella,ha abbassato la sua guidance per l'intero anno dopo un secondo trimestre in calo eha migliorato la sua guidance dopo un primo trimestre in crescita.Tra gli altriha sospeso i test di volo del 777-9,ha annunciato che acquisirà V-Wave in un'operazione fino a 1,1 miliardi di dollari.Guardando aidella Borsa americana, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 40.845 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.597 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,23%; consolida i livelli della vigilia l'(-0,11%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. Nel listino, i settori(-2,28%) e(-0,42%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,96%),(+0,81%),(+0,78%) e(+0,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,45%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,79%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,16%.(+8,63%),(+6,91%),(+3,32%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,17%. Seduta negativa per, che scende del 3,95%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,80%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,79%.