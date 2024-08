Borse asiatiche deboli, Hong Kong zavorrata da tonfo JD.com

JD.com

Walmart

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in un clima attendista per l'uscita dei verbali della Fed (stasera) e il discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell (venerdì). L'indice Hang Seng di Hong Kong è stato trascinato al ribasso dal tonfo di, dopo cheha deciso di vendere la sua quota nel gigante dell'e-commerce.Sul fronte macroeconomico, i dati del hanno mostrato che lesono cresciute meno del previsto a luglio, mentre le importazioni hanno accelerato., chiude sotto la parità il, che scende con uno scarto percentuale dello 0,29%. Deboli anche, che continua la giornata con un -0,16%, e, che perde lo 0,23%.In ribasso(-1,03%); in moderato rialzo(+0,2%). In lieve ribasso(-0,13%); sulla parità(+0,18%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,30%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,09%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,88%, mentre il rendimento delscambia 2,13%.