L'azionario USA vira in rosso con rendimenti Treasury in aumento su commenti Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

JP Morgan

Wal-Mart

American Express

Intel

Amazon

Microsoft

Salesforce

Paypal

Gilead Sciences

Booking Holdings

Diamondback Energy

Intel

Moderna

MongoDB

Sirius XM Radio

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare una serie di dichiarazioni di banchieri centrali statunitensi e si interrogano sulla posizione che terrà domani Jerome Powell nel suo discorso a Jackson Hole, dove quasi sicuramente segnalerà la volontà di tagliare i tassi, ma potrebbe mostrarsi cauti sul ritmo dell'allentamento monetario.Intanto, il presidente della Federal Reserve Bank di Kansas Cityha affermato di voler vedere più dati prima di sostenere i tagli, la presidente della Federal Reserve Bank di Bostonha detto che "un ritmo graduale e metodico" è probabilmente appropriato, mentre il presidente della Federal Reserve Bank di Philadelphiaha affermato di essere a bordo con un taglio dei tassi di settembre, purché i dati si comportino come previsto.Le aspettative di un taglio dei tassi hanno ricevuto una spinta dai pubblicati ieri sera . "Molti hanno osservato che i recenti progressi sull'inflazione e gli aumenti del tasso di disoccupazione avevano fornito un caso plausibile per ridurre l'intervallo obiettivo di 25 punti base in questa riunione o che avrebbero potuto sostenere tale decisione - si legge nelle minute - La stragrande maggioranza ha osservato che, se i dati continuassero ad arrivare più o meno come previsto, sarebbe probabilmente opportuno allentare la politica alla prossima riunione".Gli operatori attualmente vedono unadel 74% che la Fed tagli i tassi di interesse di, in aumento rispetto al 62% di ventiquattro ore fa (la probabilità di un taglio da 50 punti base è passata da 38% a 27%), secondo il CME FedWatch Tool.Sul fronte macroeconomico, è emerso che lenegli Stati Uniti sono aumentate di poco nell'ultima settimana (le richieste iniziali sono aumentate di 4.000 a 232.000 unità al 17 agosto), il che indica che il mercato del lavoro si sta moderando solo gradualmente. Inoltre, l'indagine PMI di S&P Global ha indicato che l'attività economica negli Stati Uniti si conferma in salute nel mese di agosto, anche se rispecchia una significativa crescita del settore servizi e una difficoltà nel settore manifatturiero.Guardando ai, illima lo 0,41%; sulla stessa linea, l'ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 5.589 punti. Negativo il(-0,99%); sulla stessa linea, in lieve ribasso l'(-0,69%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,31%) e(-1,10%).del Dow Jones,(+0,62%),(+0,61%) e(+0,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,27%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,46%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+1,04%),(+0,92%),(+0,73%) e(+0,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,27%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,15 punti percentuali. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,64%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,52%.