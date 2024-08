Wall Street lima parte della fiammata post Powell ma continua in rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo che il presidente della Fed Jerome Powell ha rafforzato le scommesse sulla riduzione dei tassi da parte della banca centrale a settembre, lasciando la porta aperta ad altri tagli.Nel suo intervento a Jackson Hole , ha affermato che, confermando le aspettative che il costo del denaro sarà abbassato nel meeting di settembre e chiarendo la sua intenzione di impedire un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro. Powell si è detto "sempre più convinto che l'inflazione sia su un percorso sostenibile per tornare al 2 percento" e ha sottolineato che "il raffreddamento delle condizioni del mercato del lavoro è inequivocabile". Inoltre, ha sottolineato che "l'attuale livello del nostro tasso di riferimento ci offre ampio margine per rispondere a qualsiasi rischio che potremmo incontrare, incluso il rischio di un ulteriore indebolimento indesiderato delle condizioni del mercato del lavoro".Sul fronte macroeconomico, sono tornate ad aumentare , e molto più delle attese, lenegli Stati Uniti nel mese di luglio 2024.Guardando ai, il mercato azionario statunitense mostra un guadagno dello 0,74% sul; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.608 punti. Guadagni frazionali per il(+0,64%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,63%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,59%),(+1,18%) e(+1,08%).del Dow Jones,(+2,22%),(+1,88%),(+1,82%) e(+1,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,90%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%. Tentenna, che cede lo 0,54%.Al top tra i, si posizionano(+11,07%),(+5,53%),(+3,41%) e(+3,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,20%. Pesante, che segna una discesa di ben -5,55 punti percentuali. Scivola, con un netto svantaggio del 3,10%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,08%.