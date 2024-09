Dexelance, redditività in calo nel primo semestre. Ricavi a 151 milioni di euro

Dexelance

(Teleborsa) -(ex Italian Design Brands), gruppo industriale diversificato quotato su Euronext Milan e tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma, ha chiuso ildel 2024 conpari a 151 milioni di euro, in crescita del 9,2% rispetto ai ricavi Full del primo semestre 2023, con una variazione organica leggermente negativa (-4,3%).Il semestre 2024 è stato caratterizzato da un, nel quale il Gruppo ha registrato una buona performance nel comparto residenziale (aree Furniture, Lighting, Kitchen&Systems), con una crescita del 16,4%, trainata dal buon andamento dell'area Kitchen&Systems e dall'ingresso nel perimetro delle società acquisite nel secondo semestre 2023, Axolight e Turri. L'area Luxury Contract ha invece registrato una temporanea performance negativa (-8,7% rispetto al 2023), dovuta essenzialmente allo slittamento di alcune importanti commesse nella seconda parte dell'annoL'è pari a 18,5 milioni di euro (rispetto a 21,6 milioni nel 2023). L'EBITDA Adjusted è pari a 19,1 milioni di euro, in calo del 22,2% rispetto al dato Full Adjusted 2023. La riduzione della marginalità percentuale, pari al 12,6% dei ricavi, è in gran parte dovuta alla prosecuzione del programma di investimenti, in particolare in marketing e commerciali, volti a spingere la crescita della rete distributiva e il posizionamento dei brand del Gruppo, nonché al progressivo ulteriore rafforzamento organizzativo delle società.Il semestre si è chiuso con unpari a 1 milioni di euro (rispetto a 5,8 milioni di euro nel 2023). L'Utile Netto Adjusted è pari ad 6,8 milioni di euro, anch'esso in calo rispetto al dato di Utile Netto Full Adjusted di 12,3 milioni di euro al 30 giugno 2023.Laal 30 giugno 2024 è pari a 12 milioni di euro. La generazione di cassa nel semestre è stata trainata da un buon andamento del capitale circolante e da capex contenuti, in linea con il modello di business del Gruppo. Considerando anche i debiti per earnout e acquisto quote di minoranza mediante esercizio di opzioni put&call, la posizione finanziaria netta è pari a 81,6 milioni di euro, prevalentemente a medio termine. Nel corso del secondo trimestre 2024 il Gruppo ha pagato earnout per un ammontare complessivo di 7 milioni di euro. Considerando i debiti derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16, pari a 35,1 milioni di euro, la posizione finanziaria netta ammonta a 116,7 milioni di euro.