Tokyo chiude in rosso. Giù anche il resto dell'Asia

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Vendite sulla borsa die sulle altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sulla scia della chiusura contrastata di, alla vigilia del dato sull'indice dei prezzi al consumo di agosto, e in attesa del dibattito Harris-Trump.A pesare sul listino nipponico ha contribuito anche ilche ha colpito soprattutto i titoli legati all'export. A fare da assist alla valuta nipponica, sono state le dichiarazioni rilasciate dall’esponente della, Junko Nakagawa, secondo il quale la banca centrale del Giappone continuerà ad alzare i tassi di interesse, se l’economia e l’inflazione si muoveranno in linea con le sue previsioni.L'indice giapponesesegna in chiusura uno scarto percentuale dell'1,86%, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,27%.In netto peggioramento(-1,41%); sulla stessa linea, in discesa(-0,86%).Consolida i livelli della vigilia(+0,1%); in lieve ribasso(-0,43%).Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,61%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,24%.Il rendimento per l'è pari 0,85%, mentre il rendimento deltratta 2,13%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0%; preced. 0,3%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,8%; preced. -4,2%).