Mediocredito Centrale colloca bond da 400 milioni

(Teleborsa) -- Banca del Mezzogiorno SpA (MCC), controllata dalattraverso Invitalia, ha concluso con successo il collocamento di un prestito obbligazionario “Social” – unsecured senior preferred per un ammontare complessivo di euro 400 milioni, cedola tasso fisso annua del 3,750% (re-offer yield 3,822%), con scadenza settembre 2029 (tasso BTP 3.35 07/01/29 +97bps).Il prestito obbligazionario costituisce la prima emissione a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 1 miliardo di euro costituito il 2 agosto 2024. Il collocamento, destinato ad investitori istituzionali, ha registrato una articolata diversificazione di sottoscrittori italiani ed esteri con ordini superiori a euro 800 milioni di cui oltre 20% sono da investitori esteri. La data di emissione del prestito obbligazionario è il 20 settembre 2024 e, a partire da tale data, i titoli rappresentativi dello stesso saranno quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.È atteso che ildelle obbligazioni sia in linea con quello assegnato dalle agenzie S&P e DBRS alla banca, rispettivamente pari a BBB- (Stable) e BBB (Stable).L’operazione rispecchia la mission della Banca rivolta a sostenere prevalentemente il tessuto economico-sociale del Mezzogiorno, ed è in linea con l’obiettivo di favorire una crescita sostenibile secondo un approccio di mercato.Il “Social” bond è stato emesso a valere sul nuovo Social Financing Framework di MCC datato luglio 2024, coerente con le linee guida dell’International Capital Market Association (ICMA) e finalizzato a promuovere il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (UN SDGs, United Nation Social Development Goals - Agenda 2030). Il Framework è stato strutturato con il supporto di Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB che ha agito in qualità di Sole ESG Structuring Advisor e ha ottenuto la Second Party Opinion da parte del revisore indipendente ISS-Corporate Solutions.I proventi dell’emissione della Banca saranno utilizzati per il finanziamento/rifinanziamento di prestiti destinati alle imprese che concorrono allo sviluppo economico con impatto sociale. MCC si impegna a realizzare la piena allocazione dei fondi raccolti entro due anni dall’emissione.Joint Arrangers e Lead Managers del Programma EMTN sono Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, UniCredit e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI CIB. Paying Agent è Mediocredito Centrale – Banca Del Mezzogiorno S.p.A.Per quanto riguarda gli aspetti legali, Mediocredito Centrale è stato assistito dallo Studio Legale Legance Avvocati Associati, i Joint Arrangers e Lead Managers dallo Studio Legale Clifford Chance.