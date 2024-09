d'Amico, acquistate 80 mila azioni proprie

d'Amico

Leader mondiale nel trasporto marittimo

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 9 e il 13 settembre 2024, complessivamente(corrispondenti allo 0,064% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 5,7747 euro per azione, per unpari aAl 13 settembre, DIS detiene 4.111.535 azioni proprie, corrispondenti al 3,31% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, rialzo marcato per il, che archivia la sessione in utile del 2,04% sui valori precedenti.