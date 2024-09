Welfare, Enel inaugura a Roma il nido aziendale "Crescere con Energia"

(Teleborsa) - Sostenere la genitorialità promuovendo ambienti di lavoro sempre più inclusivi e sostenibili. Con quest'obiettivoha inaugurato, oggi a Roma nella nuova sede di via Luigi Boccherini, ilA tagliare il nastro della nuova struttura la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, l'Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, l'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Romail Presidente del II Municipio di Romae l'Amministratore Delegato di Enelalla presenza dei direttori Enel, People & Organization,Global Services,, Relazioni Esterne, eDirettore Italia."Creare un welfare aziendale che risponda alle esigenze sociali è un impegno per Enel che si traduce in azioni concrete come l'apertura del nido aziendale – ha affermato–. Continueremo a sviluppare iniziative volte a migliorare il benessere delle nostre persone creando le condizioni per la vera parità di accesso al mondo del lavoro"."Le imprese, con il welfare aziendale e ambienti di lavoro accoglienti per i genitori, giocano un ruolo fondamentale nella conciliazione vita-lavoro e nella lotta alla denatalità – ha detto–. Il governo ha messo questo tema al centro della sua azione, con investimenti e misure concrete e anche promuovendo un'alleanza con il mondo dell'impresa e del lavoro attraverso strumenti come il codice di autodisciplina che va esattamente in questa direzione. Enel è stata una delle prime grandi aziende a sottoscrivere il codice, e l'inaugurazione di oggi dimostra che la consapevolezza si può tradurre in atti tangibili che possono aiutare i genitori a conciliare famiglia e lavoro, le donne a non vivere la maternità e la realizzazione professionale come opzioni alternative, e la società ad avere quel futuro che oggi la denatalità mette a rischio".Il nido, dedicato ai figli delle persone in servizio presso le sedi romane di Enel, ha ottenuto l'autorizzazione del Comune di Roma e può accogliere, con una. La nuova struttura – spiega Enel in una nota – è parte di un progetto educativo altamente innovativo che punta a sostenere lo sviluppo autonomo e creativo dei bambini, integrando attività quotidiane di apprendimento della lingua inglese con lezioni di musica, psicomotricità, arte, sviluppo cognitivo, gioco simbolico e avvio alla lettura. Il nido offre anche un servizio di cucina interna con menù variegati e stagionali.Questa iniziativa costituisce un'ulteriore misura di welfare che si somma al già corposotra cui: l'estensione temporale dei congedi di paternità e una retribuzione vantaggiosa per quelli parentali; l'adesione al "Codice di Autodisciplina di Imprese Responsabili in favore della maternità", promosso dal Ministero per la Famiglia; la flessibilità con la possibilità di lavorare in smart working e in part-time e l'erogazione di contributi economici per asili, scuole, centri estivi e viaggi studio all'estero.