Brillano i mercati europei con occhi rivolti alle banche centrali

(Teleborsa) -. Ieri sera laha iniziato il ciclo di allentamento, riducendo i tassi di riferimento di 50pb e mostrandosi disposta a ulteriori diminuzioni importanti. Il nuovo grafico a punti ha, infatti, segnalato che, secondo la mediana, i funzionari prevedono di tagliare i tassi di oltre 50pb quest'anno, fino al 4,4%, e di 100pb l'anno prossimo, fino al 3,4%. "Non penso che nessuno dovrebbe guardare a questo e dire, "Oh, questo è il nuovo ritmo" - ha detto il presidente della Fed,, in conferenza stampa - Penso che procederemo con cautela riunione dopo riunione e prenderemo le nostre decisioni man mano che andiamo avanti".Stamattina la ha mantenuto invariato il tasso d'interesse di riferimento al 4,50%, ai massimi da 16 anni, mentre la ha lasciato il tasso di interesse di riferimento al 5%, decidendo anche di ridurre lo stock di acquisti di titoli di Stato del Regno Unito detenuti per scopi di politica monetaria e finanziati dall'emissione di riserve della banca centrale, di 100 miliardi di sterline nei prossimi 12 mesi.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. L', in aumento (+1,12%), raggiunge 2.588,1 dollari l'oncia. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+0,78%), che raggiunge 71,46 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +130 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,48%.brilla, con un forte incremento (+1,75%), sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,11%, e ottima performance per, che registra un progresso del 2,04%.Segno più per il, con ilin aumento dell'1,06%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 36.171 punti. Su di giri il(+1,75%); sulla stessa tendenza, effervescente il(+1,61%).di Milano, troviamo(+8,60%),(+4,53%),(+4,11%) e(+3,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,72%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,67%.Al Top tra le azioni italiane a(+12,91%),(+12,17%),(+6,37%) e(+5,76%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,49%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,22%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,21%.