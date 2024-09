Milano scende, l'Europa fa peggio. Pesano Auto e Lusso

Mercedes-Benz

Ariston Holding

(Teleborsa) -, con solo l'indice spagnolo che viaggia sulla parità sostenuto dagli acquisti sul settore Bancario. I ribassi arrivano all'indomani di una seduta euforica (indice americano S&P 500 su nuovi massimi), grazie al taglio deei tassi da parte della Fed.A pesare sui listini europei sono i settori(che risente del tonfo didopo la revisione al ribasso degli obiettivi di fine anno a causa di un contesto macro meno favorevole delle attese e per l'indebolimento della domanda cinese) eha affermato in un report sul comparto che non vede miglioramenti apprezzabili nella seconda parte dell'anno dopo una fragile domanda nel primo semestre).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,115. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,09%. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 70,78 dollari per barile, in forte calo dello 0,54%.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con ilche si posiziona al 3,50%.soffre, che evidenzia una perdita dell'1,31%, preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%, e si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,29%.Giornata "no" per la, in flessione dello 0,72% sul; sulla stessa linea, ilperde lo 0,78%, continuando la seduta a 35.926 punti. In discesa il(-1,47%); sulla stessa linea, negativo il(-1,35%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,22%),(+1,20%),(+0,94%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,82%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,98%. Scende, con un ribasso del 4,84%. Crolla, con una flessione del 4,74%.Tra i(+2,15%),(+1,94%) e(+0,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,59%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,94%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,90%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,64%.