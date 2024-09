Stabile Wall Street con indici sui massimi, focus su dichiarazioni Fed

Intel

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo che in chiusura della settimana scorsa l'indice S&P-500 ha registrato il trentanovesimo record storico da inizio anno, a cui si è aggiunto quello dell'indice Dow Jones in un contesto favorito soprattutto dalla decisione della Fed di tagliare i tassi con una variazione più ampia delle attese, anche se il mercato incorporava in parte tale probabilità. Questa settimana sono, tra cui giovedì il presidente Jerome Powell.Venerdì la "dissidente"(avrebbe preferito un taglio di 25 punti base e non da 50) ha detto che "sebbene sia importante riconoscere che ci sono stati progressi significativi nell'abbassamento dell'inflazione, [...] vedo il rischio che l'azione più ampia del Comitato possa essere interpretata come una dichiarazione prematura di vittoria sul nostro mandato di stabilità dei prezzi". Il presidente della Fed di Atlanta,, ha affermato che iniziare il ciclo di tagli con un grande passo aiuterebbe ad avvicinare i tassi di interesse a livelli neutri, ma i funzionari non dovrebbero impegnarsi in una cadenza di mosse fuori misura.L'attenzione, secondo Intesa Sanpaolo, dovrebbe ritornare ora sullain avvio il prossimo 11 ottobre, per la quale il consenso stima una crescita degli utili negli Stati Uniti del 4,75% (fonte Bloomberg) e a un ritmo più limitato pari allo 0,2% in Europa (fonte FactSet)., dopo che Bloomberg ha riferito che Apollo Global Management si è offerta di fare un investimento fino a 5 miliardi di dollari.Sul fronte delle, StandardAero sta cercando di raccogliere 1,1 miliardi di dollari nella sua offerta pubblica iniziale, dopo che il suo finanziatore Carlyle Group ha deciso di perseguire una quotazione piuttosto che una vendita.Guardando aidi Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 42.112 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.714 punti. Guadagni frazionali per il(+0,22%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,07%).