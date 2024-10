Tonica Tokyo. Giù le piazze cinesi

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta in territorio positivo sulla scia dei guadagni messi a segno da Wall Street con l'attenzione degli investitori è rivolta all'inizio della stagione delle trimestrali (a partire dalle banche nella giornata di venerdì) e ai dati chiave sull'inflazione (in uscita giovedì). Le Borse cinesi, invece, che chiuderanno più tardi le sedute si muovono con debolezza sulle incertezze legate all'economia nonostante le rassicurazioni giunte dalle autorità di Pechino.L'indicemostra un guadagno dell'1,08%, mentre, al contrario,ritraccia del 3,91%.Sui livelli della vigilia(+1,13%). Chiusa per festività la borsa diSale(+0,76%); consolida i livelli della vigilia(+0,16%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,15%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,05%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,13%.Il rendimento dell'scambia 0,94%, mentre il rendimento per ilè pari 2,19%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,2%)06:30: Produzione industriale, mensile (preced. 3,1%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (preced. -0,1%).