Visibilia, Athena Pubblicità effettua versamento residuo della tranche riservata dell'AuCap

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, ha reso noto chedeliberato dall'Assemblea Straordinaria della società in data 25 luglio 2024 per un importo massimo complessivo di 6.188.470,77 euro, da imputarsi integralmente a capitale sociale, in due tranches.Con l'integrale liberazione della Tranche Riservata, l'Amministratore Giudiziario Maurizio Irrera, in esecuzione del mandato ricevuto, hadella società e della controllata Visibilia Editrice, con le modalità e le tempistiche previste dal Piano Attestato.Le tempistiche prevedono, in quanto a, il pagamento integrale - in linea capitale - di tutti i debiti sociali (con l'eccezione del debito verso SIF Italia, in quanto postergato) entro il 31 ottobre 2024.In quanto a, il pagamento integrale dei debiti, entro il 31 dicembre 2024, con le seguenti modalità: pagamento integrale dei debiti tributari non oggetto di rateizzazione, dei debiti previdenziali e verso dipendenti, nonché il pagamento integrale dei debiti verso i professionisti entro il mese di ottobre 2024; pagamento dei debiti verso i fornitori e verso le banche, senza interessi (i) a mezzo di versamenti in una o più tranche a partire dal mese di ottobre 2024 ed entro il 31 dicembre 2024, (ii) per il residuo in rate mensili sino al mese di dicembre 2025 a mezzo di cessione pro soluto del credito (e delle relative garanzie) vantato verso Visibilia in Liquidazione e oggetto di accollo da parte di Athena Pubblicità; chiusura anticipata delle rateizzazioni dei debiti tributari entro il 31 dicembre 2024. Al fine di estinguere l'intero debito entro il mese di dicembre 2024 (anziché entro le successive scadenze dei singoli piani di rateizzazione già assentiti), il Piano Attestato prevede che Athena Pubblicità esegua entro il mese di novembre 2024 un finanziamento soci dell'importo di 500.000 euro a favore di Visibilia Editore (la quale, a sua volta, provvederà al trasferimento delle somme a Visibilia Editrice).