Giappone, produzione industriale agosto confermata a -3,3% m/m

(Teleborsa) - Confermata laad. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato dellaè sceso dello 3,3%, in linea con la stima preliminare. A luglio si era registrata una salita del 3,1%.Su base annuale il dato non destagionalizzato dellaè in calo del 4,9%.Leregistrano una discesa mensile del 4,1% mentre lesegnano un decremento dello 0,8%.Laevidenzia una variazione pari a +5,3%.