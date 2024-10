Wall Street contrastata, bene Morgan Stanley dopo i conti

ASML

(Teleborsa) -, in scia alle deludenti indicazioni rilasciate dasull'esercizio 2025 e alle indiscrezioni riguardo a una possibile limitazione delle esportazioni di semiconduttori sofisticati da parte di gruppi statunitensi. Continua una certa debolezza sul fronte tech, mentre mostrano una migliore prestazione le società più piccole.Il, conche prima della campanella ha comunicato risultati superiori alle attese per il terzo trimestre, unendosi ai conti positivi già comunicati dalle rivalinei giorni scorsi.Sempre in campo bancario, prevede di riprendere il buyback nel breve termine dopo un terzo trimestre positivo, mentre allargando lo sguardo ad altri settoriha migliorato leggermente le previsioni di profitto per l'intero esercizio.Sul fronte macroeconomico, nell'ultima settimana lenegli Stati Uniti sono crollate del 17% con la salita dei tassi sui mutui trentennali, mentre isono risultati ancora in calo su base mensile a settembre.Guardando ai, Wall Street mostra sulun rialzo dello 0,59%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.825 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,25%; pressoché invariato l'(+0,02%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,40%),(+1,08%) e(+0,73%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,78%.del Dow Jones,(+3,10%),(+2,88%),(+2,16%) e(+2,13%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,65%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,10%.(+3,93%),(+3,49%),(+3,45%) e(+3,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,63%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,59%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,43%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,19%.