Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Chiude in frazionale rialzo la borsa di, seguendo il record degli indici azionari statunitensi, sulla sica di trimestrali e dati macro sopra le attese degli analisti. Si muovono in territorio positivo le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Il PIL cinese ha registrato, nel nel terzo trimestre, una crescita del 4,6% annuo superiore al +4,5% atteso dagli analisti, ma in frenata rispetto al +4,7% del trimestre precedente.L'indice giapponeseporta a casa un timido guadagno dello 0,23%, mentre si muove con il vento in poppa, che arriva al 3,32%.In netto miglioramento(+1,64%); in lieve ribasso(-0,52%).In frazionale calo(-0,21%); con analoga direzione, in rosso(-0,85%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,03%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,98%, mentre il rendimento deltratta 2,09%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 1%; preced. 0,7%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,5%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,5%; preced. 2,1%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 49,7 punti).