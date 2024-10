RES avvia progetto per recupero e valorizzazione di materiali dell'automotive

RES

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della circular economy e della sostenibilità ambientale, ha(il processo di recupero e riutilizzo del materiale con un maggior valore rispetto a quello di origine) già autorizzato dalla Regione Molise e avanzato la sua candidatura sull'avviso promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Invitalia per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale.Il progetto prevede la rivalorizzazione del, di circa 40.000mq, di cui 13.000mq coperti, e senza consumo di nuovo suolo.L'ulteriore unità di business denominata "RES - UP CYCLING"nel settore impiantistico della Società e si propone di integrare, nel modello di business, una nuova proposta progettuale volta a realizzare un sito per l'autodemolizione ad elevata automazione mediante tecnologie avanzate.Con une l'impiego di 22 nuove risorse, il piano prevede, secondo un principio di sostenibilità generale del progetto, il recupero delle materie partendo dai telai degli autoveicoli.Mediante unae con sistemi di ausilio alla movimentazione delle componenti pesanti, lo smontaggio avverrà sottraendo le componenti che possono arrecare danno all'ambiente (batterie, lubrificanti, combustibili residuali) per arrivare, mediante sistemi robot e cobot, al disassemblaggio delle singole parti dell'autoveicolo destinando all'UPCYCLING le componenti plastiche."Questa nuova linea produttiva sarà capace di gestire fino a 7.500 tonnellate di materiale all'anno proveniente da circa 6.000 veicoli dismessi già nei primi anni di attività, garantendo un'efficienza operativa e una riduzione dell'intervento umano nelle fasi più pericolose e a basso valore aggiunto", ha commentato l'