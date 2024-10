Wall Street in rosso in attesa di Tesla. Rendimento Treasury 10 anni al 4,23%

Starbucks

McDonald's

Coca-Cola

Boeing

CME Group

AT&T

GE Vernova

Tesla

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

Verizon Communication

Wal-Mart

Johnson & Johnson

McDonald's

3M

Boeing

Apple

Baker Hughes Company

Texas Instruments

NXP Semiconductors

ON Semiconductor

CoStar

Old Dominion Freight Line

PDD Holdings

Palo Alto Networks

(Teleborsa) -(ieri il decennale ha superato quota 4,2% per la prima volta da luglio, oggi ha superato il 4,23%), alimentati dalle preoccupazioni di unadel previsto nei prossimi mesi. Oggi sono in agenda pochi dati macro significativi (le richieste di mutui settimanali sono continuate a scendere ), mentre sarà osservata la pubblicazione del, rapporto preparato per l'incontro della Fed.Gli investitori restano concentrati sulla. Oggi l'è rivolta a, che scende dopo che ieri sera ha sospeso le sue previsioni annuali e riportato cali di fatturato e profitti. Male, dopo che un'epidemia di Escherichia coli legata agli hamburger Quarter Pounder della catena di fast food ha causato la morte di una persona e ne ha fatte star male decine negli Stati Uniti.Tra le principali società che hanno presentato iha migliorato la guidance sui ricavi dopo un terzo trimestre sopra le attese,ha visto la perdita del terzo trimestre salire a 6,2 miliardi di dollari,ha segnalato un terzo trimestre in crescita con volumi di trading record,ha detto che gli abbonati wireless sono aumentati più delle attese nel terzo trimestre, eha registrato ricavi del terzo trimestre in crescita ma un utile operativo sotto le attese.sarà la prima delle cosiddettea presentare i risultatidel mercato stasera.Guardando aidi Wall Street, ilaccusa una discesa dello 0,89%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 5.802 punti, ritracciando dello 0,83%. Variazioni negative per il(-1,29%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-1,05%).Nell'S&P 500, buona la performance del. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,52%),(-1,49%) e(-1,08%).del Dow Jones,(+1,76%),(+0,85%) e(+0,53%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,27%. Seduta negativa per, che scende del 4,10%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,78%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,54%.Al top tra i, si posizionano(+3,71%),(+3,32%),(+2,66%) e(+2,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -9,31%. Sensibili perdite per, in calo del 4,69%. In apnea, che arretra del 3,88%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,37%.