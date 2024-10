Wall Street contrastata. Le megacap trascinano il Nasdaq

New York Community Bancorp

(Teleborsa) -, dopo il balzo dei giorni precedenti sulla prospettiva di una Federal Reserve meno accomodante vista la continua forza dell'economia statunitense. A beneficiarne sono soprattutto leSul fronte macroeconomico, la giornata è priva di spunti significativi. Prima della campanella, è emerso che gliamericani nel mese di settembre sono diminuiti meno delle attese. L'attenzione è già rivolta ai, tra cui un rapporto mensile sulle buste paga, per nuovi indizi sulla portata dei tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve.Resta il. Tra chi ha diffuso i conti prima della campanella,ha riportato una perdita per il terzo trimestre in quanto ha accantonato più riserve per coprire potenziali perdite sui prestiti,ha mancato le attese in mezzo alle continue ricadute di un'interruzione del software quest'estate,ha migliorato la guidance per il 2024 dopo un terzo trimestre in crescita.(Versace, Michael Kors e Jimmy Choo), dopo che un giudice statunitense ha bloccato la fusione da 8,5 miliardi di dollari conGuardando ai, ilche si attesta sui valori della vigilia a 42.304 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 5.840 punti. Buona la prestazione del(+1,31%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,73%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,41%),(+1,26%) e(+1,08%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,85%) e(-0,79%).Al top tra i(+3,69%),(+1,92%),(+1,44%) e(+1,33%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,58%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,79%.scende dell'1,73%. Calo deciso per, che segna un -1,53%.Tra i(+5,52%),(+3,69%),(+3,55%) e(+3,45%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,77%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.