Seduta positiva a Tokyo. Poco mosse le piazze cinesi

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Finale di seduta in rialzo per la borsa di, nonostante l’incertezza generata dall’esito delle elezioni parlamentari in Giappone, con la Camera Bassa che ha perso la maggioranza di governo. Nel frattempo sul fronte valutario, cede terreno lo yen, fattore che premia il comparto export. Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, si muovono poco mosse quelle cinesi.L'indiceavanza dell'1,85%; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%.Sulla parità(+0,26%); in rialzo(+1,11%).Sale(+1,11%); senza direzione(+0,13%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,2%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,01%.Il rendimento dell'è pari 0,97%, mentre il rendimento delscambia 2,16%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,9%; preced. -3,3%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,1%; preced. 2,8%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 49,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49,7 punti; preced. 49,3 punti).