BasicNet, nei primi nove mesi fatturato a 296,1 milioni

BasicNet

(Teleborsa) -al 30 settembre 2024 ha registrato unpari a 296,1 milioni di Euro (297,5 milioni al 30 settembre 2023, -0,5%), che include: vendite dirette per 250,5 milioni di Euro (247,9 milioni di Euro nel 2023, +1,1%); royalties dai licenziatari commerciali e produttivi per 44,4 milioni di Euro (48,3 milioni di Euro al 30 settembre 2023, -8,1%). Nel solo terzo trimestre il fatturato consolidato cresce del 4,0% rispetto al 2023.Ledei prodotti recanti i marchi del Gruppo, sviluppate nel Mondo, sono pari a 846,8 milioni di Euro, così ripartite: vendite dei licenziatari commerciali e dirette: 623,6 milioni di Euro (625,2 milioni di Euro al 30 settembre 2023, -0,2%); vendite dei licenziatari produttivi: 223,1 milioni di Euro (233,3 milioni di Euro al 30 settembre 2023, -4,3%).Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette crescono in Europa (+7,3%), regione che rappresenta circa il 76,5% delle vendite aggregate, mentre si riducono nelle altre regioni, Americhe -30,9%, Asia e Oceania -24,7%, Medio Oriente e Africa -5,4%, per un calo generalizzato dei consumi.L' EBITDA si attesta a 40,6 milioni di Euro (44,7 milioni di Euro al 30 settembre 2023, -9,1%). Nel solo terzo trimestre l’Ebitda cresce del 4,3%. L'pari a 26,9 milioni di Euro (32,2 milioni di Euro al 30 settembre 2023 -16,4%); dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 6,8 milioni di Euro e ammortamenti dei diritti d’uso per 6,8 milioni di Euro, in crescita per le nuove aperture (11 punti vendita diretti), nell’ambito dello sviluppo del settore retail. Nel solo terzo trimestre l’Ebit cresce del 3,4%.Laverso banche si attesta a -108,6 milioni (-92,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2023), in miglioramento rispetto ai -125,6 milioni del 30 settembre 2023; posizione finanziaria netta: a -160,5 milioni di Euro (-139,1 milioni del 31 dicembre 2023, -168,3 milioni del 30 settembre 2023).Quanto all', sulla base delle previsioni di vendita dei negozi monomarca, del portafoglio ordini acquisito e del previsto contributo dei flussi di royalties e sourcing commission, si legge nella nota dei conti, "è possibile attendere un ultimo trimestre in linea con lo scorso esercizio. L’accordo firmato venerdì scorso per l’ entrata del fondo Permira nel capitale della società controllata K-Way conferma l’efficacia della nostra strategia e la volontà di continuare a sostenere la crescita a medio-lungo termine dei marchi del Gruppo".