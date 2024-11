Asia positiva in attesa di dettagli da stimolo Cina, Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -, mentre gli investitori si preparano per una settimana densa di appuntamenti. In Cina si guarda alla riunione del parlamento che iniziare oggi, con le autorità cinesi che dovrebbero annunciare maggiori dettagli sul sostegno fiscale quando la riunione si concluderà venerdì. Inoltre, si conosceranno i risultati delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti e della riunione di politica monetaria della Federal Reserve.Sempre sul fronte delle banche centrali, la(RBA) dovrebbe mantenere il suo tasso di interesse al 4,35% quando si riunisce domani.In forte aumento, che avanza dell'1,70%; bene anche, che mostra un +1,10%.Guadagni frazionali per(+0,34%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento(+1,83%). Negativo(-1,42%); poco sopra la parità(+0,51%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,06%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,95%, mentre il rendimento deltratta 2,13%.Tra i datisui mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 50,5 punti; preced. 50,3 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 2%).