Borsa Tokyo in rialzo con l'Asia. Giù Hong Kong

(Teleborsa) - Si chiude in rialzo la seduta per la Borsa di, mentre si muovono positive le piazze cinesi, tranne Hong Kong che perde terreno, con gli occhi degli investitori puntati sull’esito delle elezioni americane.L'indice giapponesesale del 3,29%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 11.042 punti.In netto peggioramento(-2,07%); come pure, negativo(-0,74%).Salgono(+0,88%) e(+0,81%).Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,23%. Risultato negativo per l', con una flessione dell'1,13%. Seduta molto negativa per l', che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,94%.Il rendimento dell'scambia 0,98%, mentre il rendimento per ilè pari 2,13%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 2%).