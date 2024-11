Mundys, CdA propone dividendo di a 148,6 milioni di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata in sede ordinaria per il 22 novembre 2024, la distribuzione di un(0,31 euro per azione), con data di pagamento prevista il 28 novembre 2024.Ilinterinale deidel 2024 è pari a 171.629.296 euro.