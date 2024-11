Borse deboli. A Piazza Affari bene Pirelli e MPS

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, il giorno dopo che la Federal Reserve ha tagliato nuovamente i tassi di interesse di 25 punti base. La mossa è in linea con le attese e segue il taglio da 50 punti base operato nella riunione dello scorso settembre. "Abbiamo fatto un altro passo per ridurre il freno monetario, restiamo fiduciosi che la stabilità possa essere mantenuta", ha spiegato il presidente, Jerome Powell nella conferenza stampa esplicativa.A Milano scivolano le banche, specie BPM su realizzi dopo il rally della vigilia sulla notizia del lancio dell'OPA su Anima. Nel settore bancario, tiene, invece, MPS sulla scia dei conti dei primi nove mesi, con l'utile balzato a 1,57 miliardi. Sostenuta dalla trimestrale corre anche Pirelli.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,079. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,49%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,17%) si attesta su 71,51 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +122 punti base, con un deciso calo di 8 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,69%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,75%, vendite su, che registra un ribasso dello 0,90%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,81%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,59%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 35.926 punti.di Milano, troviamo(+2,66%),(+2,33%),(+2,27%) e(+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,53%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,78%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,46%.di Milano,(+1,97%),(+1,92%),(+1,30%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,81%.