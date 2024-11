Seduta positiva a Tokyo. Caute le piazze cinesi con focus sull'economia

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di, seguendo Wall Street, dopo che la Federal Reserve ha tagliato nuovamente i tassi di interesse per 0,25 punti percentuali. La mossa è in linea con le attese e segue il taglio da 50 punti base operato nella riunione dello scorso settembre. "Abbiamo fatto un altro passo per ridurre il freno monetario, restiamo fiduciosi che la stabilità possa essere mantenuta", ha spiegato il presidente dell'istituzione, Jerome Powell nella conferenza stampa esplicativa.Si mostrano deboli, invece, le piazze cinesi con gli investitori in attesa di stimoli da parte di Pechino per rilanciare la debole economia cinese del Dragone.L'indice giapponeseavanza dello 0,20%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.In lieve ribasso(-0,7%); senza direzione(-0,11%).In frazionale calo(-0,24%); positivo(+0,84%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,36%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,13%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'scambia 1,01%, mentre il rendimento per ilè pari 2,12%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,7%; preced. 2%)00:50: Partite correnti (preced. 3.804 Mld ¥)01:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0%)00:50: PIL, trimestrale (preced. 0,8%)03:00: Produzione industriale, annuale (preced. 5,4%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,3%; preced. 5,3%).