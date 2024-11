Cammilli (Pictet AM): scelte d'investimento spesso inefficienti e focalizzate su breve termine

(Teleborsa) - "Negli ultimi quattro anni la crescente complessità dei mercati finanziari, unita alle incertezze geopolitiche ed economiche, ha indubbiamente alimentato un maggiore interesse per la materia, la cui conoscenza e comprensione è ritenuta oggi cruciale da tutti per riuscire a realizzare i propri progetti di vita. Tuttavia,tra quelle che sono le iniziative promosse in questo ambito e l'effettiva crescita del livello di". Lo ha affermato, commentando l' Osservatorio Edufin 2024 , realizzato da Pictet AM con FINER Finance Explorer."Ciò appare evidente sia nella difficoltà a trovare contenuti adeguati, sia nelle- ha spiegato - Esempio emblematico sono ancora una volta i giovani: oltre la metà di loro si informa quasi quotidianamente su temi finanziari, prediligendo i canali social - in particolare Instagram - salvo poi non ritenersi soddisfatti dei contenuti e dell'affidabilità dei referenti"."A questa difficoltà -secondo Cammilli - è imputabile l'incapacità di vedere il risparmio e gli investimenti in un'ottica di lungo termine, disciplinata da una attenta pianificazione finanziaria. Ad esempio, i, piuttosto che optare per approcci improntati alla diversificazione e alla comprensione del rischio attraverso un ingresso graduale nei mercati azionari tramite un PAC o pensare ad attivare forme di previdenza complementare"."Alla luce di ciò, noi operatoridi oggi e di domani, estendendo ad un più ampio pubblico (generazioni e ricchezza) i servizi tipici della consulenza finanziaria, attraverso modelli di servizio innovativi, e promuovendo in primis una corretta pianificazione finanziaria per obiettivi", ha sostenuto.