Eventi e scadenze del 14 novembre 2024

Lunedì 11/11/2024

Martedì 12/11/2024

Mercoledì 13/11/2024

Giovedì 14/11/2024

(Teleborsa) -- La 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà a Baku, in Azerbaijan. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce numerosi delegati, Capi di Stato ed esperti climatici, per per fare il punto sui progressi della transizione energetica globale- Centro Congressi Roma Eventi - La 9ª edizione del Summit, evento di riferimento per l'innovazione digitale in Italia, organizzato da TIG – The Innovation Group, riunirà esponenti del governo, delle imprese, della Pubblica Amministrazione, del mondo accademico e della ricerca per discutere le sfide e le opportunità della digitalizzazione nel Paese. Il titolo è "The Coming Wave. La trasformazione digitale del Paese e la spinta propulsiva dell’AI"- Roma - Banca d'Italia, Federal Reserve Board, Bank of Canada, Sveriges Riksbank e CEBRA, organizzano la conferenza congiunta su "Nontraditional Data, Machine Learning, and Natural Language Processing in Macroeconomics" - ECONDAT 2024 Fall Meeting. All'evento parteciperanno esponenti del mondo accademico, delle banche centrali e delle istituzioni- Bruxelles - Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Firenze - Primo G7 interamente dedicato al turismo, con l’obiettivo di definire una strategia comune per il futuro del settore, presieduto dal ministro Daniela Santanchè. Parteciperanno ministri e capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d’America e Unione Europea- Confcommercio, Piazza Belli, Roma - Forum dei trasporti e della logistica organizzato annualmente da Conftrasporti, al quale partecipano numerosi esperti del settore. Tra gli interventi, i ministri Matteo Salvini e Giuido Crosetto- Allianz MiCo Milano Congressi - Evento di estrema rilevanza nell’ambito del business e del management e di riferimento per la business community italiana. Organizzato da WOBI, oltre che a Milano, si svolge su scala globale anche a Bogotà, Madrid, Città del Messico, New York e Sydney. Tra i relatori principali, Mario Draghi- Camera di Commercio e Industria di Francoforte sul Meno (IHK Frankfurt am Main) - Principale evento bilaterale della Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM). Protagonista sarà nuovamente il tema dell’energia e della transizione energetica, con particolare attenzione all’idrogeno verde- Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria- I Working Tables on Strategy di PuRE-net (The Public Real Estate Network), l’organizzazione europea che riunisce le agenzie immobiliari pubbliche e i ministeri responsabili della gestione degli immobili pubblici in tutta Europa, si svolgono a Roma presso la sede dell'Agenzia del Demanio che è anche l'organizzatrice dell'evento- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Roma - Banca d'Italia, BCE e Banca Mondiale organizzano la 3ª edizione della conferenza congiunta dal titolo "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale". Intervento di apertura sarà di Andrea Brandolini, Vice Capo del Dipartimento di Economia e Statistica della Banca d'Italia11:00 -- Auditorium CONSOB, Roma - Evento organizzato da CONSOB e ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale). Apriranno i lavori Paolo Savona (Presidente CONSOB) e il Prefetto Bruno Frattasi (Direttore Generale ACN). Seguirà la relazione di Roberto Di Pietro (KAUST-CEMSE, Jeddah, Saudi Arabia). Prima delle conclusioni è prevista una sessione di domande dei partecipanti- Regolamento BOT- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2024- CDA: Approvazione della terza trimestrale 2024 e relativa conference call alle ore 16.00- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio sulla gestione al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 30 settembre 2024- Appuntamento: Conference call e webcast con analisti- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie al 30 settembre 2024- CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2024- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati del III trimestre 2024 alla Comunità Finanziaria, alle ore 17:30- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2024 - A seguire conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Comunicato Stampa- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive08:00 -- Appuntamento: Annual Press Conference di Siemens AG con il CEO Roland Busch e il CFO Ralf Thomas, per presentare i risultati del quarto trimestre e i dati dell'intero anno fiscale 202415:00 -- Appuntamento: Conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2024. Relatori: Matteo Liberali (President & CEO), Eligio Macchi (CFO) e Michele Garulli (Investor Relator)