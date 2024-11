Borse asiatiche in calo su conti Nvidia e tensioni geopolitiche

Tokyo

(Teleborsa) - Chiude in frazionale ribasso, mentre si muovono in calo le altre principali borse asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sulla delusione per le previsioni di fatturato poco brillanti annunciate dache ha alzato il velo sui conti trimestrali dopo la chiusura del mercato americano. A ciò si aggiungono le tensioni geopolitiche dopo che l’Ucraina ha lanciato per la prima volta missili da crociera britannici contro obiettivi militari all’interno della Russia.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,92%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la paritàIn frazionale calo(-0,38%); pressoché invariato(+0,18%).Poco sotto la parità(-0,61%); sui livelli della vigilia(-0,14%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,38%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,06%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%.Il rendimento per l'è pari 1,09%, mentre il rendimento deltratta 2,09%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,5%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 49,2 punti).