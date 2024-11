Seduta positiva a Tokyo. Misto il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo perche segue l’aggiornamento del record degli indici azionari americani venerdì, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponeseguadagna l'1,13%, mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dello 0,83%.Poco sotto la parità(-0,27%); positivo(+1,39%).Ottima la prestazione di(+1,48%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,33%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,66%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,13%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%.Il rendimento dell'tratta 1,08%, mentre il rendimento delè pari 2,07%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,4%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. 1,6%).