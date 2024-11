Seduta positiva a Tokyo. Deboli i mercati cinesi

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per la borsa di, dopo un avvio in calo seguendo la correzione dei listini statunitensi, mentre si muovono con debolezza gli altri mercati asiatici che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Sul fronte valutario, prosegue la rivalutazione dello yen che penalizza soprattutto i titoli legati all'export.L'indice giapponeseavanza dello 0,57%, mentre, al contrario,segna un calo dello 0,75%.Negativo(-1,18%); sui livelli della vigilia(+0,03%).Variazioni negative per(-0,87%); in frazionale progresso(+0,47%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,11%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,17% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento per l'è pari 1,06%, mentre il rendimento deltratta 2,06%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,4%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)00:50: Produzione industriale, mensile (preced. 1,6%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49,2 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50,3 punti).