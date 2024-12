Tonica Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo per la borsa disulla scia dei record registrati da Wall Street venerdì. Si muovono positive anche le altre piazze asiatiche d'estremo oriente che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponesesegna un guadagno dello 0,65%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,09% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Senza direzione(+0,18%); come pure, pressoché invariato(+0,17%).Sui livelli della vigilia(-0,06%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia(+0,07%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,01%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,1%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,44%.Il rendimento dell'è pari 1,08%, mentre il rendimento delscambia 2,01%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 49,2 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,6 punti; preced. 50,3 punti)03:45: PMI servizi Caixin (atteso 52,5 punti; preced. 52 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,3%).