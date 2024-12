UE autorizza acquisto di E. Winkemann da parte di One Equity Partners

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'del controllo esclusivo della tedesca E. Winkemann da parte dell'operatore statunitense di private equity One Equity Partners. La transazione riguarda principalmente la produzione di prodotti in metallo stampato di precisione principalmente per l'industria automobilistica.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle società risultante dalla transazione proposta. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.