Piazza Affari in rialzo, spread Oat-Bund si restringe dopo caduta governo

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, in Francia la produzione industriale è scesa a sorpresa a ottobre, in Germania gli ordini all'industria sono scesi meno delle attese a ottobre, in Spagna la produzione industriale è cresciuta più delle attese a ottobre, in Eurozona sono arrivati dati contrastanti dalle vendite al dettaglio a ottobre., dopo la mozione di sfiducia dell'Assemblea nazionale nei confronti del premier, come non accadeva dal 1962. La palla passa ora al presidente Emmanuel Macron, che dovrà nominare rapidamente un nuovo primo ministro in grado di ottenere un sostegno in parlamento per formare un nuovo governo. Se un nuovo governo non verrà formato prima della fine dell'anno (come è probabile), il governo uscente potrebbe presentare un disegno di legge speciale per estendere il bilancio del 2024 al 2025, eliminando così il rischio di uno shutdown. Non si stanno nel frattempo registrando movimenti significativi sul mercato obbligazionario, con gli(in calo di 1 punto percentuale dalla chiusura di ieri), con lo spread sui Bund che si è ridotto a 81 punti base.Ieri sera, il presidente della Fed ha affermato che lacon i tagli dei tassi mentre sposta la politica verso una posizione più neutrale, notando che i rischi al ribasso per il mercato del lavoro sembrano essersi ridotti, mentre le recenti letture dell'inflazione sono state un po' più alte del previsto. Intanto, il ha esteso il rally e raggiunto, dopo che il presidente eletto Donald Trump ha scelto un sostenitore delle criptovalute come prossimo capo della SEC.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,054. L'è sostanzialmente stabile su 2.651,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 68,66 dollari per barile.Scende molto lo, raggiungendo +109 punti base, con un deciso calo di 6 punti base, con ilche si posiziona al 3,19%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,32%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,75% sul, consolidando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente. In moderato rialzo il(+0,4%); come pure, leggermente positivo il(+0,25%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+3,89%). Ben impostata, che mostra un incremento del 2,78%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,66%. In luce, con un ampio progresso dell'1,90%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,42%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,83%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%.Tra i(+9,85%),(+3,36%),(+2,70%) e(+2,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,56%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,79%.