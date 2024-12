Seduta mista in Asia, giù il KOSPI con focus su crisi politca

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo una terza chiusura record consecutiva a Wall Street grazie al rally delle azioni tecnologiche.Resta alta l'attenzione per la. Il presidente Yoon ha dichiarato la legge marziale martedì nel tentativo di contrastare le "forze anti-stato" tra i suoi oppositori politici, ma ha revocato la misura poche ore dopo aver dovuto affrontare un'immediata reazione negativa, tra cui il rifiuto parlamentare e le proteste pubbliche. Ciò ha portato ada parte dei legislatori del paese.Stamattina la Corea del Sud ha pubblicato il suorivisto del, che ha mostrato che l'economia è cresciuta dello 0,1% trimestre su trimestre e dell'1,5% su base annua.Sessione positiva per il listino di, che scambia con un aumento dello 0,30% sul, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea,sale dello 0,23%, mentre Shanghai guadagna lo 0,12%.In ribasso(-1%) e(-0,90%). In moderato rialzo(+0,36%)e(+0,15)%.Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,22%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,27%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,23%.Il rendimento per l'è pari 1,07%, mentre il rendimento deltratta 1,96%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,3%)00:50: PIL, trimestrale (preced. 0,7%)00:50: Partite correnti (preced. 1.717 Mld ¥)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%).